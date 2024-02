JAM no MAM foca em sonoridades suaves neste sábado | A TARDE

A JAM no MAM deste sábado, 24, propõe um encontro musical suave, que mergulha no universo da música instrumental para misturar o jazz às várias sonoridades da musicalidade baiana e brasileira. A jam session será realizada das 18h às 21h no pátio do Museu de Arte Moderna da Bahia (Solar do Unhão).

Os ingressos devem ser adquiridos exclusivamente através da plataforma Ingresso Live e custam entre R$ 5 a R$ 40. O acesso ao local ocorre a partir das 17h.

A Geleia Solar, banda base da JAM, assume o palco às 18h com solos e interpretações bem particulares de standards do jazz e da MPB, dialogando com a pluralidade de ritmos da cultura local. Mas logo depois abrirá o espaço para artistas de todo o mundo que queiram participar da jam session, criando um intercâmbio para os interessados em tocar e exercitar a arte da improvisação.





Serviços JAM no MAM de 24 de fevereiro Local: Pátio do MAM Bahia (Solar do Unhão - Av. Contorno s/n) Horário: Das 18 às 21h / Acesso ao local a partir das 17h Classificação indicativa: Livre (crianças até 2 anos de idade não paga ingresso) Ingressos: De R$ 5,00 a R$ 40,00, disponíveis na plataforma Ingresso Live: https://www.ingressolive.com/jam-no-mam-24-de-fevereiro-de-2024-41142 Site: https://www.jamnomam.com.br/ Instagram: https://www.instagram.com/jamnomam/ YouTube: https://www.youtube.com/@JAMnoMAM