Jammil faz show gratuito no Humaitá com o Ilê Aiyê e Filhos de Jorge | A TARDE

O Jammil e Uma Noites vai comemorar o aniversário de Salvador com uma edição especial do “Vamos Ver o Pôr do Sol” no domingo, 24, a partir das 16h30.

O show gratuito integra programação promovida pela Prefeitura de Salvador e contará com a participação da banda Filhos de Jorge e do bloco Ilê Aiyê.

Rafa Barreto, líder do Jammil, afirma estar feliz por retornar de shows no exterior para celebrar os 475 anos de Salvador.

"O ‘Vamos Ver o Pôr do Sol’ é uma festa que faz parte da agenda de Salvador e do Jammil. Essa edição será ainda mais especial, com convidados tão bacanas. Estou muito emocionado e feliz e a minha expectativa está lá no alto para esse encontro no domingo".

SERVIÇO

Vamos Ver o Pôr do Sol - Jammil e Uma Noites

Data: 24 de março, domingo

Local: Ponta de Humaitá

Horário: a partir de 17h30

Grátis