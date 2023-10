Jason Derulo é processado por assédio sexual e intimidação | A TARDE

O cantor Jason Derulo foi processado na quinta-feira, 5, por assédio sexual, intimidação e quebra de contrato. As acusações foram feitas por Emaza Gibson, que teve o contrato cancelado depois de recusar convites do cantor para encontros e jantares. As informações são da Variety.

A vítima relatou que os eventos tiveram início em agosto de 2021, quando ela assinou um contrato com a gravadora de Derulo, a Future History. Gibson afirmou que recusou diversos convites para jantar ou beber com o cantor. Depois disso, o contrato foi finalizado pelo próprio cantor em setembro de 2022.



Gibson disse que ficou com ansiedade e está traumatizada. “Tive de lidar com situações de trabalho desumanas. Estou em um ponto na minha vida em que voltei ao zero e tenho nada”.



Atualmente, o processo contra o cantor está em andamento pelo Tribunal Superior do Condado de Los Angeles. “Enquanto gravavam música, Derulo informou à requerente que, se ela quisesse ser bem-sucedida na indústria musical, deveria participar de 'pele de carneiro e escamas de peixe', que é uma referência haitiana a rituais sexuais, sacrifícios de carneiros, sangue de carneiro e cheirar cocaína”, diz um trecho do documento.



A equipe do artista negou as acusações e afirmou que “essas alegações são completamente falsas e prejudiciais”. À People, a equipe do cantor disse: “Sou veementemente contra todas as formas de assédio e continuo comprometido em apoiar pessoas que estão em busca de seus sonhos. Eu me esforço para viver minha vida de uma maneira que tenha um impacto positivo, então estou profundamente ofendido por essas acusações difamatórias.”