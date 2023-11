Jau, Filhos de Jorge e Escandurras se reúnem na Lavagem Cidade Baixa | A TARDE

A festa Lavagem Cidade Baixa vai reunir três grandes atrações em uma tarde de muita música, energia positiva e alto astral, no dia 21 de janeiro, em

Trazendo para o palco do Clube dos Oficiais os cantores Jau e Escandurras, juntos com a banda Filhos de Jorge, o evento marcará os festejos da tradicional Lavagem do Bonfim, que se inicia dias antes.



Os ingressos estão sendo vendidos com lote promocional e preços especiais de lançamento, O público poderá garantir o acesso comprando três Arenas por R$ 150 ou três Áreas Vip por R$ 270.



Os ingressos podem ser adquiridos nos Balcões Pida, na loja do Bora Tickets, no 2º piso do Shopping da Bahia, através do site da Bora Tickets ou na Ticket Maker.





Serviços O que: Lavagem Cidade Baixa Quando: 21 de janeiro, às 15h Onde: Clube dos Oficiais Atrações: Jau | Filhos de Jorge | Escandurras Vendas: Balcões Pida, na loja do Bora Tickets, no 2º piso do Shopping da Bahia, através do site www.boratickets.com.br ou na Ticket Maker.