Jazz na Avenida recebe banda Água Suja com tributo a Raul Seixas

O espaço Jazz na Avenida, no bairro da Armação, em Salvador, será palco de uma noite especial de música no sábado, 29, às 20h. Na ocasião, a banda Água Suja vai fazer um tributo a Raul Seixas. No comando dos vocais, Serafim Martinez assume o protagonismo no evento.

A formação da banda conta com Jerry Marlon no baixo e direção musical, Zito Moura nos teclados e Brian Knave na bateria. Eles prometem uma apresentação marcante que trará à tona toda a essência da obra do maluco beleza.

O ingresso para o evento é simbólico: 1kg de alimento não perecível. Toda arrecadação será destinada a instituições de caridade.