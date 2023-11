Jô Barros canta Gil em show no Teatro Vila Velha | A TARDE

Jô Barros realiza, nesta quarta-feira, 15, o show “Jô Canta a Bahia em Gil”. O cantor homenageia o bicentenário da independência do estado e os oitenta anos do mestre Gilberto Gil. O evento, que também aconteceu nesta terça-feira, 14, será às 19h, no Teatro Vila Velha, em duas sessões: uma às 14h e outra às 17h.

Dono de hits como ‘Amor Bandido’, ‘Encaixa’ e ‘Onda Boa’, Jô inclui no repertório a releitura de músicas como "Refavela", "Punk da Periferia", "Andar com Fé", "Drão", 'Aquele Abraço", "Realce e Toda Menina Baiana".

“Esse show é uma realização para mim, estamos contando a história da independência da Bahia, a minha história de independência enquanto artista e ser humano, tudo isso através das músicas e da celebração dos oitenta anos de Gilberto Gil que tenho como ídolo. Estamos construindo um show pop, com atos, blocos, cenas, interlúdios. Trouxemos as músicas de Gil para meu mundo através de novas roupagens, citações e interpolações”, celebra Jô.

Os ingressos podem ser adquiridos através do site do sympla.





Serviços A Bahia e Gilberto Gil homenageados em show 'Jô Canta a Bahia em Gil’ Quando – Terça-feira,14, às 19h; Quarta-feira ,15, às 14h e 17h. Onde - Teatro Vila Velha

Ingressos - Sympla