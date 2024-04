Jorge Aragão faz show em Salvador; saiba detalhes | A TARDE

Jorge Aragão vai se apresentar em Salvador. O evento, produzido pela Casa Bar, acontece no próximo dia 13, sob o pôr do sol do Museu de Arte Moderna (MAM), a partir das 17h.

Na capital baiana, o cantor e compositor estará no projeto “A Cor do Samba”, com repertório que reúne canções como "Eu e você sempre", “Lucidez”, “Moleque Atrevido”, “Deus Manda”, “De Sampa a São Luiz”, “Alvará”, "Malandro", "Vou festejar", "Enredo do meu samba", "Coisa de Pele", "Terceira Pessoa", "Amigos… Amantes", "Do Fundo do Nosso Quintal", além de uma "versão para cavaquinho" da clássica "Ave Maria" de Gounod.

Na sua carreira, o artista traz a bagagem de uma discografia de mais de 20 CDs. O ingresso custa R$ 120 a pista, e R$ 300 o camarote.





Serviços Jorge Aragão em Salvador

Quando: 13/04 (sábado) Onde: MAM - Museu de Arte Moderna da Bahia Endereço: Av. Lafayete Coutinho, s/n - Comércio, Salvador - BA, 40301-155 Abertura do portão: 15h Horário: a partir das 17h Valor: R$ 120 pista e R$ 300 camarote Vendas: https://partik.com.br/a-cor-do-samba