Jorge Aragão recebe alta após tratamento contra câncer

O sambista Jorge Aragão, 74 anos, recebeu alta hospitalar neste domingo, 23, após ser internado em um hospital do Rio de Janeiro para tratar um linfoma não Hodgkin, tipo de câncer que acomete o sistema linfático.

"Ele já se encontra em casa, sentindo-se bem e recebendo o apoio e carinho de sua família", informou a assessoria de imprensa do artista. A equipe médica também agradeceu "o respeito da imprensa, assim como de todo público em geral".

No último dia 15, o sambista divulgou o diagnóstico de câncer. Jorge Aragão tem um linfoma não Hodgkin, e segundo sua equipe médica, vem respondendo bem ao tratamento.

Os principais sintomas do linfoma não Hodgkin são inchaço nos gânglios do pescoço, das axilas e da virilha, suor noturno excessivo, febre, coceira na pele e perda de peso. Famosos como Jane Fonda, Edson Celulari e Reynaldo Giannechini também já foram diagnosticados com a doença.

Essa não é a primeira vez que Jorge Aragão enfrenta problemas de saúde. Em junho de 2022, ficou internado para tratar um problema na vesícula, e em novembro de 2021, precisou passar por um cateterismo cardíaco com angioplastia coronariana. Em 2020, o cantor permaneceu mais de duas semanas internado devido a complicações da covid-19.