Jorge Vercillo celebra 30 anos de carreira com show em Salvador | A TARDE

O clima de romance e nostalgia vai tomar conta da Concha Acústica do TCA no dia 9 de junho. O cantor carioca Jorge Vercillo trará para Salvador sua turnê comemorativa de 30 anos de carreira e reunirá os maiores sucessos de sua trajetória em um show inesquecível.

No repertório, Jorge apresentará canções como “Monalisa”, “Ela une todas as coisas”, “Homem-aranha”, “Penso em ti”, “Que nem maré”, “Sensível demais” e muitos outros hits que marcaram sua carreira.

“Eu tô muito animado para me apresentar na Concha Acústica, esse templo da música, da cultura, em Salvador, uma capital cultural. A capital baiana é um dos lugares com mais riqueza e diversidade musical. Cantar na Concha Acústica é sempre mágico, já me apresentei em vários momentos muito importantes, e esse, eu acho que me parece ser o momento mais importante, comemorando 30 anos de paixão, de amor, de amizade entre esse público maravilhoso, soteropolitano e a minha música.”, comentou o cantor.

A relação do artista com Salvador é tão forte, que durante a apresentação, o cantor irá fazer um registro audiovisual. “Vamos gravar o DVD do ‘JV30’, nesse dia 9 de junho, vou ter a participação especial do Vini Vercillo, meu filho, que deu uma distanciada nesse momento para cuidar da carreira dele, está voltando ao Salvador só para cantar comigo e para ficar registrado para o público baiano. Vai ser uma data muito importante.”, salientou o artista.

Os ingressos para o show estão sendo vendidos na loja do Bora Tickets, no 2º piso do Shopping da Bahia, nos balcões do Pida e através do site.





Serviços O que: Turnê JV30 – 30 anos de carreira de Jorge Vercillo Onde: Concha Acústica do TCA Quando: 09 de junho, a partir das 19h Atrações: Jorge Vercillo Informações: @ssaproducoes Vendas: Loja do Bora Tickets, no 2º piso do Shopping da Bahia e através do site www.boratickets.com.br

Publicações relacionadas