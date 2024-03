Jorge Vercillo celebra 30 anos de carreira com show na Concha do TCA | A TARDE

O cantor Jorge Vercillo traz a Salvador o show da turnê 'JV30', que celebra os 30 anos da carreira. O show acontece no dia 9 de junho, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves.

Na apresentação, o artista vai reunir os maiores sucessos das suas três décadas de trabalho.

“Fazer 30 anos de carreira é relembrar que tenho muito a aprender ainda, ao mesmo tempo que relembro que os caminhos percorridos, bons e ruins, me fizeram chegar onde estou hoje. Saio mais engrandecido quando vejo que não precisamos largar mão de nossas verdades e a cada dia enriqueço mais a minha paleta de cores”, comentou Jorge Vercillo.

Os ingressos são vendidos na loja do Bora Tickets, no 2º piso do Shopping da Bahia e através do site.

SERVIÇO

O que: Turnê JV30 – 30 anos de carreira de Jorge Vercillo

Onde: Concha Acústica do TCA

Quando: 09 de junho, a partir das 19h

Atrações: Jorge Vercillo

Informações: @ssaproducoes

Vendas: Loja do Bora Tickets, no 2º piso do Shopping da Bahia e através do site www.boratickets.com.br