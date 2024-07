Julinha leva show 'Bregas que você quase esqueceu' para a Casa da Mãe

Cantora Julinha - Foto: Júlia Dominguez/Divulgação

Julinha está de volta com seu show de clássicos do brega. O espetáculo intitulado 'Bregas que você quase esqueceu' chega agora na Casa da Mãe, no Rio Vermelho. O espaço recebe o projeto da cantora no dia 20 de julho, sábado, a partir das 21h. Os ingressos já estão à venda no local.

No repertório, o público vai poder ouvir canções de Altemar Dutra, Agnaldo Timóteo, Nelson Ned, Reginaldo Rossi, entre outros artistas, que passam a ganhar nova intenção, uma voz feminina, um outro ângulo do amor. Além disso, músicas autorais presentes no show apresentam a Julinha também compositora.

Entre os clássicos que atravessaram gerações estarão boleros, serestas, arrochas e até forró das antigas, trazendo a diversidade de gêneros "filhos" do Brega. A noite contará ainda com participações especiais compondo esse show feito para dançar, recordar, sofrer e se alegrar.

"Eu tenho um carinho enorme por esse show! É um repertório que cativa o público de um jeito especial. Tem aquela nostalgia gostosa, mas também tem algo muito novo. São músicas consagradas em outra região vocal, marcadas no masculino. Um show de releituras em vários sentidos, espero que o público goste", diz Julinha.

Na performance, ela apresenta um pouco mais do que já mostrou na releitura de 'Tortura de amor', de Waldick Soriano, disponível em todas plataformas de streaming de música. O show tem direção e violão de Jalmy, Carol Pêpa no baixo e Alex Paz na percussão.

Julinha canta 'Bregas que você quase esqueceu'

20 de julho, às 21h

Casa da Mãe, Rio Vermelho - Salvador

Ingressos: R$ 30 (antecipado) e R$ 40 (no dia)

Vendas: 71 99168-3879 (WhatsApp da casa)