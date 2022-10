Katulê grava dvd em Salvador neste sábado

O Grupo Katulê irá gravar um dvd em Salvador neste sábado, 29, no Esquina Paulista, na Pituba, às 19h. Os ingressos para o show já estão à venda e podem ser adquiridos através do site Sympla. As entradas custam R$ 40 e já estão no 2º lote.

Esta será a segunda vez que a banda gravará o especial, já que o conteúdo audiovisual, gravado no dia 1º de outubro, foi perdido durante um assalto cometido ao diretor do audiovisual. Nas redes sociais, a banda explicou o ocorrido e pediu o apoio dos fãs.

O grupo de samba de Salvador, criado há 10 anos, mistura a Bahia, com fortes influências da musicalidade do Recôncavo e da cidade maravilhosa, o Rio de Janeiro.