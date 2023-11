Kevi Jonny sofre tentativa de sequestro com arma apontada à cabeça | A TARDE

Kevi Jonny sofreu uma tentativa de sequestro na noite de terça-feira (21), em Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador. O cantor e namorado da influencer baiana Sthe Matos foi abordado por dois homens armados quando estava entrando em um estabelecimento comercial e teve uma arma apontada para sua cabeça.

Nos stories do Instagram, Kevi Jonny contou que durante a tentativa de sequestro teve o celular roubado e uma arma apontada contra ele. "Dois caras pararam um carro, desceram e colocaram a arma na minha cabeça. Eles tentaram me levar à força", relatou o cantor.

"Eu já estava na porta do estabelecimento onde eu iria entrar e o pessoal começou a gritar muito de lá de dentro. Tenho certeza que foi Jesus; eu me segurei, e felizmente não sabia o que fazer. Eu só pedi pros caras terem calma. Eles pegaram pelo meu pescoço, e acredito que foi a mão de Deus que fez os caras me soltarem", completou, agradecendo por estar vivo.

Veja o relato de kevi Jonny:

Veja vídeo:





Reprodução | Redes Sociais