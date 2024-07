Kim Sasabone: baiana 'mais famosa do mundo' é anônima na terra natal

Kim Sasabone durante show - Foto: Marco Maas | Wikimedia Commons

Maria Bethânia, Ivete Sangalo? Que nada. As musas do Axé possuem números insuficientes. O mesmo se aplica à carioca Cláudia Leitte. Gal Costa e Daniela Mercury podem até unir forças, mas nem as exibições das duas somadas são o bastante para bater Kim Sasabone, a soteropolina mais ouvida no Spotify.

Nome e voz incomum ao ouvido dos conterrâneos, a vocalista do Vengaboys possui possui 5,5 milhões de ouvintes mensais na plataforma de streaming. Mais que Veveta, com 4,5 mi. Dentre as baianas, só Simone Mendes supera Kim.



De onde são esses fãs? Majoritariamente da Europa e Oceania. Formada na Holanda, a banda foi uma das mais tocadas no Velho Continente na virada do milênio. E o sucesso respinga até hoje, arrastando milhares aos shows, apesar de não lançarem um álbum novo há 10 anos.

Já a artista de 50 anos só fez nascer em Salvador. Adotada ainda criança por holandeses, ela não possui ligações culturais e afetivas com a terra natal.

Quarteto Vengaboys | Foto: Divulgação

Ícones dos anos 90



Os Vengaboys foram um dos maiores expoentes do Eurodance, um estilo de música eletrônica que se popularizou na Europa nos anos 90. Outro brasileira ícone deste movimento foi a cantora Corona, dona do hit Rhythm of the Night.

As principais contribuições do quarteto foram "Boom, Boom, Boom, Boom", "We Like to Party", "We're Going to Ibiza" e "To Brazil".

O videoclipe desta última, aliás, foi gravado em Salvador. Estrelaram a produção baianos anônimos, liderados por Kim, que passearam por locais como Pelourinho, Porto da Barra, Feira de São Joaquim e Ribeira.

Outra viagem do grupo ao Brasil foi em 2000, onde arrumaram um espaço entre os shows para uma apresentação no Planeta Xuxa, da TV Globo. Na atração, a Rainha dos Baixinhos citou a nacionalidade de Kim, mas logo após fez a ressalva: "ela não fala uma palavra de português".

Anonimato



A agenda de shows do Vengaboys para os próximos meses está lotada. Apresentações na Noruega, Inglaterra, Holanda, Espanha, Finlândia e outros países europeus. Nada de Brasil.

Vagando pela internet, se encontra vídeos de fãs do quarteto empolgados durante passagens por Índia e Austrália. E nada de Brasil.

A última performance na terra de Kim foi na época de Xuxa. A vocalista é anônima por cá, o nome do grupo é até reconhecível e as músicas um pouco mais. Mas as baladas de Salvador preferem ter o setlist capitaneado por outros produtos da terra, como o pagodão ou arrocha.

Há até um perfil no Instagram chamado "Vengaboys Brazil", mas são apenas 600 seguidores interessados em acompanhar as atualizações do grupo.

O verbete de Kim na Wikipedia em português também é enxuto, com uma mera biografia de quatro parágrafos.

No Instagram, ela compartilha aos 20 mil seguidores fotos ao lado da família e 'TBTs' dos tempos áureos. Ainda hoje, entretanto, ela segue como a voz feminina soteropolitana mais ouvida no mundo.