Laiô apresenta show "Arrudeio" na Casa da Mãe | A TARDE

Um show intimista, que propõe uma experiência sensorial, para além das palavras. Esse é o convite que a cantora e compositora baiana Laiô faz nesta quinta-feira, 4. A artista vai mostrar seu espetáculo "Arrudeio", na Casa da Mãe, no Rio Vermelho, a partir das 21h. O couvert custa R$ 25.

No seu repertório, Laiô apresenta um encontro entre África e Nordeste, numa sonoridade que passeia pelos afrobeats, ritmos brasileiros e latinos, além de um breve flerte com o indie. “Canto tudo que me atravessa enquanto corpo preto, lésbico e do interior da Bahia”, resume.

Laiô vai receber o rapper baiano João Merín para uma participação especial. Acompanham Jad Venttura na guitarra, Felipe Pires no baixo e João Paulo Rangel na bateria. A produção do show é da Ruffo.





Serviços Laiô - Show Arrudeio Participação: João Merín Onde: Casa da Mãe, Rua Guedes Cabral, 81, Rio Vermelho Quando: Quinta-feira (4/04) Horário: 21h Couvert: R$ 25