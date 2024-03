Lavagem do Di Janela realiza a 10ª edição em Salvador | A TARDE

A chef Nara Amaral, em parceria com a Oquei Entretenimento, realiza a 10ª edição da Lavagem do Di Janela. O evento, que celebra uma década de tradição e sabor, traz neste ano o tema "Seu Verão Acaba Aqui", com o objetivo de encerrar a estação mais quente do ano.

A programação terá a presença do cantor Faustão e das bandas Batifun e Tio Elétrico. Os ingressos estão disponíveis na sede da Oquei, no Shopping da Bahia, no próprio restaurante Di Janela e online através da Ticketmaker. Com o valor de R$ 80 (primeiro lote).

“Como a gente fazia uma lavagem menor, eu conseguia fazer um buffet de feijoada livre, era a única coisa que a gente oferecia, mas agora com a produção da Oquei, decidimos fazer uma pequena praça de alimentação onde vamos ter os pontos servindo algumas comidinhas do Di Janela. Teremos sim a feijoada, mas também montamos outros pontos onde serão servidos caldinho, algumas delícias do restaurante para que o público conheça um pouco do tempero e do sabor do nosso restaurante”, enfatiza a Chef Nara Amaral.





Serviços Local: Restaurante Di Janela (Bairro da Saúde)

Data: 09/03 Horário: Das 14h às 22h Atrações: Faustão, Batifun e Tio Elétrico Valor: R$ 80,00 (primeiro lote) Vendas: Sede da Oquei (Shopping da Bahia), Restaurante Di Janela e Ticketmaker Realização: Oquei Entretenimento e Di Janela