Leny Andrade, diva do samba jazz brasileiro, morre aos 80 anos

A cantora Leny Andrade, referência do samba jazz brasileiro e que levou a música brasileira a 48 países, morreu nesta segunda-feira, 24, aos 80 anos.

Ela enfrentava pneumonia e broncopatia inflamatória e estava internada desde semana passada no Hospital de Clínicas de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro.

O velório será realizado no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, às 10h, e o corpo será cremado no Memorial do Carmo, às 14h. Em nota, o Retiro dos Artistas, onde ela morava desde 2019, lamentou o ocorrido.

A instituição afirmou que a artista havia sido internada em junho com insuficiência respiratória grave e chegou a ser intubada. Ela retornou ao Retiro, mas teve uma piora no quadro de saúde.

A cantora sofria com a síndrome de Lewy, que provoca declínio cognitivo, alucinações visuais recorrentes, flutuação no estado cognitivo e sinais parkinsonianos extrapiramidais.

O perfil da artista nas redes sociais também lamentou o falecimento. “A diva do Jazz Brasileiro, Leny Andrade, foi improvisar no palco eterno. Leny faleceu nessa manhã, cercada de muito amor. As informações do velório serão divulgadas em breve. A voz de Leny Andrade é eterna!”, diz a publicação.

A publicação diz que Leny foi “encontrar João Donato e Tony Bennett”. A cantora era amiga do norte-americano Tony Bennett, que morreu na última sexta-feira, 21, e sua última postagem foi uma homenagem ao artista.

Leny nasceu no Rio de Janeiro e começou a cantar profissionalmente aos 15 anos. Ela iniciou sua carreira profissional em 1958, atuando como crooner da orquestra de Permínio Gonçalves.

Ela teve várias canções nas paradas brasileiras, e em 2007 dividiu um Grammy Latino com César Camargo Mariano para Melhor Álbum MPB ao Vivo.

Seu trabalho mais recente foi a gravação da música 'Por Causa de Você', em agosto de 2022, com o pianista Gilson Peranzzetta, lançada como single pela Mills Records em janeiro de 2023 em comemoração aos seus 80 anos.