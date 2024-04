Leo Estakazero abre temporada de ensaios para São João | A TARDE

Leo Estakazero abre, nesta sexta-feira, 19, às 21h, a nova temporada do seu projeto ”Ensaios de São João", na Pupileira. Transportando o público para o universo junino, o evento promete uma experiência completa com direito a comidas típicas, barraca do beijo e ambientações temáticas.

No palco, o anfitrião vai receber Tico e a banda Cacau com Leite. Além desta edição, estão confirmadas mais duas datas do evento, nos dias 10 e 31 de maio.

Os ingressos estão disponíveis na Ticket Maker por R$ 100 mais taxa (3º Lote). Para mais informações, entrar em contato através do número: (71) 99990-7759.





Serviços Ensaios de São João

- Com shows de Leo Estakazero, Tico e Cacau com Leite Datas: 19/04, 10/05 e 31/05, às 21h Traje: Junino Local: Pupileira (Av. Joana Angélica 79, Salvador, BA) Ingressos: R$100,00 + Taxa (3º Lote) Vendas: Ticket Maker