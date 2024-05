Léo Santana anuncia sua 1ª turnê e doação de parte da renda para o RS | A TARDE

Léo Santana anunciou nesta quarta-feira, 15, a primeira turnê de sua carreira pelo Brasil. O projeto "PaGGodin" terá shows para mais de 20 mil pessoas em 12 capitais brasileiras.

LEIA TAMBÉM

Após Ivete, Ludmilla também cancela turnê e desabafa: “Fico triste”

O pontapé inicial será em agosto e passa por Belo Horizonte, Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Fortaleza, Manaus e Curitiba.

A cada ingresso vendido, R$ 6 serão doados para ajudar as vítimas da tragédia no Rio Grande do Sul.

"Além de ser algo que eu sempre tive vontade de fazer, por minha admiração pelo gênero, também recebi muitos pedidos dos meus fãs que me pedem para entregar um trabalho nesse estilo", disse o cantor.

O artista promete misturar, em cerca de 4 horas, pagode com swing baiano e, por fim, uma roda de samba improvisada.

Publicações relacionadas