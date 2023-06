Léo Santana lança clipe de “Posturado e Calmo”; veja

Está no ar o clipe da canção “Posturado e Calmo", de Léo Santana. A música faz parte do EP “Another One”, lançado em abril deste ano.

O single, que já é um das mais ouvidos nos aplicativos de música, traz influências do trap, do hip hop, do rap, do funk e claro, do pagode. O clipe foi gravado na Boa Vista do Lobato, local onde Léo nasceu e cresceu.

“A música vem tendo uma resposta muito bacana da galera nos shows, que resolvi desafiar meus fãs, tenho levado algumas pessoas ao palco, para ver quem consegue cantar a letra da música toda, sem errar. O “Desafio Postura e Calmo” é um dos pontos altos do show e o público tem curtido bastante. E com isso, a música mereceu um clipe”, afirmou Léo Santana, que entregou ainda que a canção já se tornou uma das favoritas da filha Liz, com Lore Improta.

O clipe está disponível no canal oficial do gigante no YouTube e a canção pode ser ouvida em todas as plataformas de música.

Assista agora: