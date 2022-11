Leonardo e Gusttavo Lima têm shows cancelados por rodovias bloqueadas

Os cantores Gusttavo Lima e Leonardo, que apoiaram a campanha pela reeleição de Jair Bolsonaro, tiveram shows cancelados devido aos bloqueios em rodovias.

No início da noite desta segunda-feira, 1º, a Balada Music Eventos e Produções, escritório de Gusttavo Lima, informou que a apresentação que seria realizada em Canaã dos Carajás, no Pará, foi cancelada.

"A decisão foi tomada em virtude das paralisações que ocorrem nas rodovias que dão acesso à cidade e que impedem a chegada ao local em tempo hábil para execução da apresentação", diz a nota.

"Informamos que, até o momento, não temos informações sobre eventual remarcação dessa apresentação. Contamos com a compreensão de todos", diz o texto.

O cantor Leonardo também teve show cancelado pelo mesmo motivo. Segundo a X9 Promoções, produtora do show que o artista realizaria nesta terça-feira, 1º, em Criciúma, Santa Catarina, a apresentação foi adiada.

"Devido a questões da paralisação dos caminheiros, ficou impossibilitada a logística do show que iria ocorrer hoje, dia 1º de novembro na AM Master Hall, do cantor Leonardo, foi adiado com uma nova data para 1º de dezembro. Ingressos já adquiridos serão válidos no dia 1 de Dezembro", diz a nota.

Nas redes sociais, internautas lembraram que a dupla apoiou a campanha de Bolsonaro e agora não consegue trabalhar devido a manifestação de outros apoiadores do atual presidente.

"É Karma que chama?", disse um internauta. "Cante na estrada pra eles, afinal, são sua turma", comentou outro.