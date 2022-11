Bloqueios nas rodovias geram relatos de abusos e sequestros

A derrota eleitoral de Jair Bolsonaro (PL), na noite deste domingo, 30, tem gerado bloqueios nas rodovias do país no início dessa semana, com relatos de abusos e situação de sequestro.



Em um dos casos, o CEO da Atlasintel, Andrei Roman, relatou que um ex-estagiário do seu instituto se encontra preso na Rodovia Transamazônica, no município de Placas, no Pará. "O ônibus dele(a) está trancado e os passageiros estão sem água e alimentos há horas", escreveu Roman em uma postagem na sua conta no Twitter.

Um(a) ex-estagiário(a) do Atlas que está fazendo seu doutorado em antropologia na Amazônia encontra-se atualmente num bloqueio na Rod. Transamazônica, em Placas, numa situação de sequestro. O ônibus dele(a) está trancado e os passageiros estão sem água e alimentos há horas. pic.twitter.com/ZHoWv7kDkD — Andrei Roman (@andrei__roman) November 1, 2022

Do outro lado do país, na região Sul, há relatos semelhantes. "Minha mãe está sequestrada pelos caminhoneiros na estrada de Santa Catarina. Ela me disse que eles tentaram pegar a bolsa dela e tentam abusar das mulheres que vão ao banheiro no posto", enviou como relato uma pessoa que teve sua identidade preservada.



De acordo com o relato, os responsáveis pelo bloqueio prometem só liberar o ônibus em que sua mãe está na quinta-feira, 3. "Estão esperando Bolsonaro dar um golpe", relatou.

Também há uma informação, dessa mesma pessoa, de que há barricada de fogo no local. "Ameaçaram atirar caso o motorista tentasse furar o bloqueio", disse.

Após mais de 36 horas de oficializada a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa presidencial, na noite deste domingo, 30, Bolsonaro ainda não se pronunciou para reconhecer a derrota e parabenizar o adversário, como é o costume em todos os pleitos no Brasil e no mundo.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, reforçou nesta terça-feira, 1º, que as polícias militares dos estados podem desobstruir as estradas federais bloqueadas pelo país, além de identificar, multar e prender os responsáveis pelos bloqueios. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que há bloqueios em 227 rodovias federais. A Secretaria de Segurança Pública da Bahia informou que a PM-BA vai obedecer a determinação.