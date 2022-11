PM-BA vai agir em desbloqueio das rodovias federais, revela SSP

A Polícia Militar da Bahia vai entrar em ação para desbloquear as vias federais no estado após a Polícia Rodoviária Federal não ter sucesso. A informação foi confirmada ao Portal A TARDE pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA).

A decisão da SSP-BA vem após determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. Detalhes sobre como a corporação vai agir serão revelados no início da tarde desta terça-feira, 1º, pela pasta.

No início da manhã desta terça, Moraes reforçou que as PMs dos estados devem desobstruir inclusive as estradas federais que estão bloqueadas. Além disso, os agentes podem identificar, multar e até mesmo prender os responsáveis.

"As polícias militares dos estados possuem plenas atribuições constitucionais e legais para atuar em face desses ilícitos, independentemente do lugar em que ocorram, seja em espaços públicos e rodovias federais, estaduais ou municipais, com a adoção das medidas necessárias e suficientes, a critério das autoridades responsáveis dos poderes executivos estaduais, para a imediata desobstrução de todas as vias públicas que, ilicitamente, estejam com seu trânsito interrompido", escreveu Moraes.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ao todo, 227 rodovias federais estão bloqueadas. Os protestos tiveram início no último domingo, 30, após a derrota nas urnas do presidente Jair Bolsonaro (PL).

Segunda, 31, Moraes já tinha determinado que às polícias adotasse as medidas para o desbloqueio das vias. Na Bahia, trechos da BR-101 permanecem obstruídas.

Seguem bloqueados:

BR 101, Km 744, em Itabela



BR 101, Km 875, em Teixeira de Freitas

BR 101, Km 712, em Eunápolis

BR 101, Km 806, em Itamaraju

BR 101, Km 444, em Ubaitaba