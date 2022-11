Trechos da BR-101 voltam a ser interditados na Bahia, diz PRF

Após a Polícia Rodoviária Federal (PRF) declarar que as rodovias da Bahia já estavam liberadas dos bloqueios ilegais promovidos por bolsonaristas que não aceitam o resultado das eleições, dois trechos da BR-101 voltaram a ser bloqueados na manhã desta terça-feira, 1º, em informações atualizadas pela PFR pouco depois das 7h.

De acordo com a PRF, os trechos bloqueados são no km 744, na altura da cidade de Itabela, e no km 875, em Teixeira de Freitas. Nessas, ocorre uma interdição total da pista. Manifestantes informam que somente será permitido a passagem de ambulâncias.

Um outro trecho da BR-101 que segue bloqueado é o km 875, na altura da cidade de Eunápolis, onde também ocorre uma interdição total da pista.

Rodovias liberadas

Na última atualização da Polícia Rodoviária Federal (PRF-BA), outros dois trechos apresentaram bloqueios na Bahia. Itamaraju, na Br 101, km 806, tem interdição total, assim como em Ubaitaba, no km 444, também na BR-101, o trecho está totalmente interditado.

Durante a madrugada, foram liberados os bloqueios em Luís Eduardo Magalhães/BA, na BR 20, km 205; Correntina (Rosário) na Divisa da BA/GO, na BR 20, km 0; Mucuri/BA, na BR 101, km 935; Vitória da Conquista/BA, na BR 116, km 817,2; Barreiras/BA, Trevo de Angical, na BR 242, km 788 e km 787.

Outros bloqueios aconteceram na BR 324, km 300, em Jacobina e em Feira de Santana, na BR-116, no km 422.

Ainda no domingo, 30, após o anúncio da vitória de Luiz Inácio Lula da Silva para a Presidência da República em segundo turno, grupos de caminhoneiros iniciaram bloqueios em diversos pontos do país.

Na noite de segunda-feira, 31, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, determinou o total desbloqueio das rodovias federais que registraram paralisações de caminhoneiros. O ministro impôs uma multa de R$ 100 mil por hora ao diretor-geral da PRF, Silvinei Vasques, em caso de descumprimento da decisão.