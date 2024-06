Letrux e Thiago Vivas lançam show Alfabeto Sonoro | A TARDE

Uma celebração íntima da música e da poesia, em que cada letra do alfabeto ganha vida através de canções e poemas, cujos títulos iniciam com a letra correspondente. Esse é o novo projeto concebido pela multifacetada artista Letrux, em parceria com o músico Thiago Vivas. O espetáculo Alfabeto Sonoro acontecerá na noite de amanhã, às 21h, no palco da Casa Rosa (Rio Vermelho).

A plateia será acomodada no Pátio Viração, um ambiente com capacidade para 250 pessoas, e os ingressos estão disponíveis para compra através da plataforma Sympla.

Alfabeto Sonoro é um show que convida o público a mergulhar em uma viagem poética e musical, destacando a importância do alfabeto como base da linguagem e da comunicação. “O espetáculo tem uma continuidade com nosso show anterior, que se chamava Línguas & Poesias“, conta Thiago Vivas.

“A ideia é explorar a relação entre língua, falas e literatura com música, em um diálogo entre o improviso e o que foi escrito. Além disso, a proposta é apresentar um trabalho de intérprete, reformulando um repertório de canções. A canção, por sua vez, é uma forma artística vocacionada para o encontro entre a palavra e a música que têm características semânticas distintas”, diz.

Segundo Letrux, a apresentação é uma brincadeira com a ordem do alfabeto. “De a a z tem poesia e música. Queria brincar com a música e a poesia, minhas duas paixões. Thiago e eu selecionamos músicas que amamos, coisas atuais, antigas”, antecipa a cantora.

Com uma abordagem minimalista, o espetáculo conta apenas com piano, violão e as vozes dos artistas, proporcionando uma experiência sensorial rica em especulações sonoras e poéticas.

“É uma apresentação mais intimista, mas não por isso sem dinâmica e graça. Poesia pode ser engraçada, provocadora. Rolam brincadeiras durante o show. É como um passeio poético astral”, considera Letrux.

Alfabeto Sonoro já foi apresentado com sucesso em cidades como Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre, sempre com ingressos esgotados. Desta vez, Letrux interpreta canções em diversas línguas, incluindo francês, italiano, espanhol e inglês, além de costurar o espetáculo com poesias de autores brasileiros e internacionais – vivos ou mortos – e até algumas de sua própria lavra.

“Leio poetas contemporâneos. O público ama e vem me perguntar depois de quem era mesmo o poema tal. Fica bem dinâmico intercalar canções com poesias”, considera.

Para a cantora, o que diferencia o projeto de seus trabalhos anteriores é a oportunidade de emprestar sua voz às canções de outros artistas de que gosta. “É um trabalho de intérprete. Desde sempre sou muito autoral, já comecei cantando minhas composições. Então, é gostoso brincar de intérprete, me divirto também”, revela.

O repertório também brinca com estilos e gêneros musicais. “Nem sempre as músicas do show estão no gênero original. Tem balada, samba, tango, axé – tem uma música da Yoko Ono, rock, música pop e uma ‘pimentinha’ de jazz aqui e ali. Além disso, tem flertes com a música clássica europeia, como nos arranjos de Caravana, de Geraldo Azevedo ou em Uns Dias“, prepara Thiago.

Parceiros de vida e música

Juntos, Letrux e Thiago Vivas formam uma dupla criativa que tem encantado plateias por onde quer que passem. Neste projeto, eles combinam suas habilidades e paixões com o intuito de oferecer uma performance autêntica e comovente.

“Além desse show, nós temos uma parceria de composição de canções, e elas funcionam e se elaboram de forma diversa. Quando compomos, geralmente é tudo meio que junto. Já, neste show, muitas vezes eu fico fazendo a artesania dos arranjos e estudando o que eu irei apresentar, e a Letícia escolhe os textos e aprende as melodias e letras. Quando a gente junta as partes, tudo sai de uma maneira muito fácil e fluida. Muita coisa que a gente faz é meio que um acontecimento mesmo, ocorridos em um fluxo sem programar ou planejar. Já outras coisas são compostas”, conta Thiago.

Letícia Novaes, ou Letrux, como é conhecida artisticamente, é uma figura de destaque no cenário da música independente contemporânea brasileira.

Após o lançamento de seu primeiro disco solo Em Noite de Climão (2017), Letrux conquistou uma legião de fãs e consolidou seu nome na indústria musical.

Além de cantora, ela é escritora, compositora, poeta e atriz, com uma carreira diversificada que inclui a publicação de livros e a atuação em teatro, cinema e televisão.

Sua discografia solo inclui ainda Letrux aos Prantos (2020) e Letrux como Mulher Girafa (2023). Uma obra que reflete sua capacidade de se reinventar e explorar novas formas de expressão.

Já Thiago Vivas, parceiro de vida e arte de Letrux, é musicista e professor de música e teoria musical. Sua carreira inclui passagens como guitarrista da banda de Jerry Adriani, além de músico em diversas peças teatrais e projetos audiovisuais.

LETRUX & THIAGO VIVAS: Alfabeto Sonoro / Amanhã, 21h / Casa Rosa (Praça Colombo, 106 – Rio Vermelho) / R$ 90 e R$ 45 / Vendas: Sympla / Classificação indicativa: 18 anos

*Sob supervisão do editor Chico Castro Jr.

