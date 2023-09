Lexa é diagnosticada com doença autoimune

A cantora Lexa revelou ter sido diagnosticada com uma doença autoimune. A artista falou sobre a sua condição durante o PodPeople, conduzido pela médica psiquiatra Ana Beatriz Barbosa, na noite de segunda-feira, 11.

Lexa contou que fez alguns exames e descobriu ter tireoidite de hashimoto. "A minha memória parece que é meio curta, tenho esquecimentos o tempo inteiro. Percebi algumas coisas, mas o esquecimento era o pior de todos", disse a cantora.

A esposa de MC Guimê e dona do hit "Só Depois do Carnaval" e "Chama Ela" disse que ficou triste quando recebeu o diagnóstico. "Ninguém quer ter uma doença autoimune", lamentou.

Na ocasião, a médica explicou o que é a doença autoimune que a artista tem. "O hashimoto é quando os anticorpos atacam a tireoide, que é o que dá velocidade no metabolismo. Você deve ter se sentido um pouco mais lenta, um pouco mais cansada, raciocínio que era rápido e ficou devagarzinho, dificuldade de perder peso...", detalhou.

A médica continuou:

"Você tem mais dificuldade de perder peso, qualquer coisa incha mais, retenção de líquido. É uma batalha. É uma doença que é chata, mas a probabilidade de virar um câncer é quase zero. A gente brinca no meio médico que se tiver que escolher um câncer, escolhe o de tireoide. É o mais tratável que existe. É chato, dá um pouquinho de depressão, você fica mais lenta e começar a ter mais autocrítica. Baixa um pouquinho o tesão. Pode ficar com unha mais quebradiça, queda de cabelo... Uma série de coisas que tem que regularizar. Muita mulher tem e não sabe".