Lua Novaes lança pagotrap “Molhada” com convidados

Uma provocação para os homens repensarem sua relação na hora do sexo e para potencializar a voz de mulheres que se sentem acuadas ao falar livremente do seu prazer, por medo ou tabu, a canção Molhada, da baiana Lua Novaes e com participação de ÉoCrosss e Dai, já está disponível nos aplicativos de música e no Youtube.

“A ideia da música surgiu de um podcast, onde eu disse que homens entregavam um sexo mediocre e roterizado, isso acabou chocando a mesa de apresentadores e equipe técnica e o corte viralizou nas redes sociais”, explicou Lua Novaes. Os comentários deste corte do podcast perguntavam: “se isso é ruim, então o que é bom?”. A partir disso, a artista decidiu lançar “Molhada” como resposta.



ÉoCROSSS foi o responsável por representar os homens na canção e considerou um grande desafio. “Mas, tentei passar um pouco desse lado, de sair do roteiro, de estar ali presente, vivendo o momento e curtindo o que está fazendo”, pontuou o cantor e produtor musical, sem muitos spoilers e convidando para ouvir a música.

O single é uma realização Som Por Elas, selo e frente de educação da plataforma Pagode Por Elas, com produção musical assinada por ÉOCROSSS, nesta faixa, também cantor feat DAI, e compositor junto à Lua Novaes e Thaisa do Brega. O audiovisual ficou por conta da Avalanche Casa de Música, dirigido por Vanessa Moura. Maquiagem e cabelo pelas mãos de Fernanda Ketzia.

“Após o nosso primeiro lançamento, Forró Por Elas, só confirmamos a potência da nova década da música que buscamos construir fomentando oportunidades, para que seja representativa”, afirmou Beatriz, gerente de projetos da Pagode Por Elas.

