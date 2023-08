Luciano reage a rumores sobre fim da dupla com Zezé di Camargo

O cantor sertanejo Luciano Camargo reagiu aos rumores sobre o fim da dupla com o irmão, Zezé di Camargo. Ele fez seu primeiro show góspel no município de Anápolis, em Goiás, e afirmou se seguirá na dupla com o irmão.

"Nunca teve, graças a Deus. O Zezé tem um projeto dele, rústico, que tá fazendo show no Brasil inteiro. Isso aqui é um show de uma hora e vinte, apenas. Montei um repertório com a banda de Zezé Di Camargo e Luciano, que pra mim é a melhor", afirmou o cantor ao Fofocalizando.

Ele afirmou que o projeto góspel é a realização de um desejo da mãe. "O sonho da minha mãe é que todos os filhos cantem louvores", disse Luciano.

"Montei um repertório de grandes sucessos da música gospel", afirmou ele.