Ludmila anuncia turnê Numanice com estreia em Salvador | A TARDE

Após cancelar a turnê de 10 anos de carreira, Ludmilla está de volta como projeto de samba Numanice. A carioca vai sair por diversas cidades do Brasil e do exterior, entre eles, Salvador, que será o palco da estreia.

Tendo esgotado os ingressos em todos os shows da turnê passada, o Numanice acumula mais de 3,5 bilhões de streams nas plataformas digitais. A terceira etapa do projeto faz sua estreia na capital baiana, no dia 17 de agosto, no WET.

"Estou muito empolgada para essa turnê. O 'Numanice' é um projeto que desenvolvi com muito carinho e amor, pensando em cada detalhe para levar alegria e boas vibrações para o público. Mal posso esperar para cantar e sambar com vocês!", celebra Ludmilla.

Com realização da Salvador Produções, os ingressos para o Numanice #3, em Salvador, começam a ser vendidos em breve. Além da capital baiana, São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Recife, Belém, Curitiba, Florianópolis, Natal, Brasília, Miami (EUA) e Lisboa (Portugal) também vão receber o show.

Publicações relacionadas