Luísa Sonza sensualiza em clipe e detalha próximo álbum

A cantora Luísa Sonza lançou a música ‘Campo de Morango’ juntamente com o clipe na noite de terça-feira, 15. A canção faz parte do próximo álbum da artista, ‘Escândalo Íntimo’, que será lançado no próximo dia 29.

Com direção artística de André Corga, o clipe chama atenção pela estética, que aposta no vermelho e no branco para criar uma identidade visual. Rodeada de morangos, Sonza aposta mais uma vez na sensualidade e aparece rebolando ao lado de suas dançarinas em cima de uma cama colocada em um campo.



Em menos de uma hora no ar, o clipe alcançou mais de 117 mil visualizações no YouTube.



Assista ao clipe:

Escândalo Íntimo

Logo após o lançamento, Sonza fez uma live em seu perfil oficial no Instagram para dar mais detalhes de 'Escândalo Íntimo'. Segundo a artista, o álbum vai abordar um relacionamento tóxico, terá quatro blocos e contará com 26 faixas.



Sonza disse também que Campo de Morango é uma “pílula” do bloco mais animado de Escândalo Íntimo. Além disso, a cantora revelou que a parte visual do álbum será um curta-metragem.



Críticas



No Twitter, alguns internautas criticaram o fato das letras das músicas de Luísa Sonza serem recorrentemente com teor sexual e, que nessa nova canção, não era diferente.



"Eu gosto bastante da Luísa Sonza, mas acho que ela deveria inovar mais em questão de letra de música, porque a gata sempre entrega um super conceito, aí quando lança a música é sempre a mesma coisa, só falando de sexo", escreveu uma internauta. Outra disse: “Passando mal que 'Campo de Morango' da é literalmente o que o Twitter todo estava dizendo que ia ser”.



Luísa Sonza rebateu as críticas. “É muito desvalorizado quando uma mulher fala sobre seu prazer. Eu não sou menos artista, eu sou mais, e muito mais corajosa em falar sobre minha sexualidade, que nos tanto é tirado e motivo de vergonha”, disse a cantora.

"É um assunto que pode parecer batido mas enquanto gera discussão, devemos falar. Já devia parar de ser um problema há um tempo os 'caras' estão falando o tempo todo sobre nossa bunda, nosso corpo e isso não é problema nenhum", completou.