Luiz Caldas desfila em trio sem público durante apresentação do Fortal

A edição comemorativa dos 30 anos do Fortal, um dos principais festivais de música do país, ocorrendo em Fortaleza, Ceará, tem sido alvo de várias críticas nas redes sociais devido à organização do evento. A escolha de iniciar o festival com a apresentação do cantor baiano Luiz Caldas, que conduziu seu trio sem a presença do público, gerou revolta.

Fãs do cantor consideraram a decisão do festival como um desrespeito com Luiz Caldas e aos demais artistas que se apresentaram em trios independentes, como a banda Cheiro de Amor e o cantor Ricardo Chaves. "Colocar o Pai do Axé pra cantar pra ninguém foi um desrespeito com o artista que ele é. Porque não colocaram no final fazendo um grande arrastão de todos os foliões?", questionou um internauta.

"Descaso! Luiz Caldas é o pai do axé! Isso é uma desvalorização da cultura. 'Ah, mas ele não venderia um bloco', não é sobre isso! Um evento de tal porte, deveria montar uma estratégia. O mínimo seria ele sair no horário do meio", comentou outro.

"Isso é desvalorização em cultura. 'Ah, mas ele n venderia um bloco', não é sobre isso! Um evento de tal porte, deveria montar uma estratégia. O mínimo, seria ele sair no horário do meio", sugeriu outro.



Confira o vídeo.

null Matheus Calmon