Lunna Montty faz participação em show de Majur no Afropunk | A TARDE

A coreógrafa, dançarina e modelo Lunna Montty, que participa do coletivo LGBTQIA+ Afrobapho, fez uma participação durante a passagem de Majur no palco do Afropunk neste sábado, 18. A artista fala sobre a importância de pessoas negras e trans no festival.

"Falamos sobre corpos pretos travestis. É importante levar essa presença, performance e meu corpo", diz. "O afropunk têm uma dimensão enorme para corpos pretos e artistas. Então é muito importante fazer parte disso e vibrar", continua.

A artista afirma que festival ajuda a "mostrar que qualquer tipo de corpo pode fazer parte do evento", além de confirmar sua apresentação no segundo dia.

"Quando se fala de uma travesti se fala de todas as travestis, é sobre essência". Lunna diz que sua essência é para as outras travestis.