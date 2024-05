Madonna fez doação milionária ao RS durante passagem pelo Brasil | A TARDE

Durante passagem pelo Brasil, onde realizou um show para cerca de 1,6 milhão de pessoas encerrando a 'The Celebration Tour', Madonna fez uma doação milionária para o Rio Grande do Sul, que enfrenta caos devido às fortes chuvas que atingem várias cidades nos últimos dias.

O show foi custeado por empresas privadas e a maior parte ficou por conta de um banco privado e uma cervejaria. Segundo o Globo, o show custou quase R$ 60 milhões.

Deste valor, segundo o colunista Erlan Bastos, Madonna fez uma doação de R$ 10 milhões para auxiliar o drama vivido pelos moradores do estado.

Governo federal não destinou verba

Após circularem nas redes sociais informações de que o show da artista teria sido bancada pelo governo, inclusive com a lei Rouanet sendo citada, o governo federal emitiu nota negando ter patrocinado o show.

"Esta fabricação de notícia falsa não é apenas irresponsável, mas perigosa, principalmente quando desvia a atenção de questões críticas, como a tragédia em curso no Rio Grande do Sul. Recentemente, o estado foi assolado por temporais devastadores, exigindo uma resposta rápida e eficiente das autoridades para mitigar o sofrimento da população afetada", diz trecho do comunicado.

