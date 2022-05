Maestro baiano faz concerto na Europa por bicentenário do Brasil

As comemorações do bicentenário do Brasil na Europa vão viabilizar um concerto com composições inéditas do maestro e compositor brasileiro e baiano, Roberto Laborda. A apresentação marca a abertura das celebrações do bicentenário da Independência do Brasil na Europa. Tudo isso vai ser realizado em Barcelona, na Espanha, no próximo sábado, 14 de maio.

O concerto vai ter a participação da Orquestra Metropolitana de Barcelona que se apresentará com 40 músicos. Além da violinista ucraniana Ala Voronkova - que foi solista do Teatro Bolshoi e spalla da Ópera de Barcelona-, o evento também traz cantores do teatro de ópera do Liceu de Barcelona.

Músico versátil, o baiano Roberto Laborda nasceu em uma família de músicos espanhóis e começou a tocar piano, espontaneamente, aos seis anos. Considerado um dos artistas brasileiros de maior projeção internacional, o maestro está radicado na Europa há mais de 20 anos e é o diretor da Orquestra Metropolitana de Barcelona (Espanha).

Radicado há mais de duas décadas na Europa e já tendo se apresentado na Inglaterra, República Tcheca, Portugal, Itália, Espanha e Alemanha, o maestro Roberto Laborda foi entrevistado nesta terça-feira, 10, pelo programa Isso é Bahia, da Rádio A TARDE FM; confira:

A Tarde FM