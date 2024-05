Maiara e Maraisa são criticadas por fazerem show no RS | A TARDE

A dupla Maiara e Maraisa está sendo criticada nas redes sociais por fazer um show em Santa Bárbara do Sul, no Rio Grande do Sul, nesse domingo, 5, em meio a tragédia das enchentes.

Em determinado momento da apresentação, elas citaram a calamidade no RS e justificou a presença delas no show. “Tudo que a gente puder fazer, a gente vai fazer. Quem puder ajudar o Rio Grande do Sul. Desculpa, a gente não podia deixar de vir aqui hoje. Não podia deixar de fazer o nosso papel. Com todo respeito, sei que não é fácil, mas a gente não foge à lua”, disse uma das irmãs, sendo aplaudida pelo público.

Além disso, em outra ocasião, a dupla fez uma oração com a plateia pelas vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

Nas redes sociais, os internautas teceram críticas às artistas. “Amo as gêmeas demais, mas, caraca, foi muita falta de noção”, criticou uma pessoa. “Essas duas só fazem escolhas péssimas”, disse. Mais uma escreveu: “O estado que elas estão fazendo show hoje está em calamidade. Porque não cancelaram essa p$%%@”.

Por outro lado, alguns fãs das cantoras saíram em defesa delas. “Muitos fãs da Maiara e Maraisa fazendo questão de massacrar elas e puxando gente de fora da bolha para fazer o mesmo. Essas pessoas, não fazem ideia de quantas famílias agradecem por ter tido esse show hoje e terem conseguido uma movimentação para o comércio da cidade”, disse um.

Outro escreveu: “Vocês acham que um show é só chegar lá, pegar o cachê e ir embora? Não é assim. Um show movimenta o comércio da cidade, ajuda as famílias a colocarem comida na mesa de casa, se elas não fossem iam deixar todo esse povo na mão. Maiara e Maraisa ajudam muitas famílias a sobreviver”.

