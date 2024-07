Maior festival de percussão da América Latina acontecerá em Salvador

- Foto: Divulgação

O XIII Festival Internacional de Percussão 2 de Julho, o maior da América Latina, será realizado entre os dias 22 a 27 no Teatro Sesc Senac Pelourinho e vai comemorar os 60 anos do Grupo de Percussão da Universidade Federal da Bahia (UFBA). O festival contará com concertos, palestras e oficinas com artistas solo, grupos e duos nacionais e internacionais, além de movimentos percussivos baianos e alunos da UFBA.

O festival visa promover a interação entre grupos de percussão, solistas e professores renomados, tanto do Brasil quanto de outros países e fomentar um diálogo entre a percussão erudita contemporânea, as tradições afro-brasileiras e a música popular.

Ao longo de suas doze edições, o Festival Internacional de Percussão 2 de Julho tem destacado a importância de valorizar a diversidade dos instrumentos de percussão. O evento reúne artistas de várias culturas para tocar e compartilhar conhecimentos, fortalecendo a comunidade percussiva.

Este ano, o festival é realizado pelo Grupo de Percussão da UFBA em parceria com a Escola de Música da UFBA. A produção é da Tabuleiro Produções, em coprodução com o SESC, e conta com o apoio da Contemporânea, Oficina de Sons, Alves Percussion, Newgroove Percussão e Fundação Amazônica de Música.

Confira a programação do festival.

22/07

19h Abertura do Festival:

Entrada do Teatro - Quinteto Afrosinfônico

TEATRO - Excalibur: Aquim Sacramento / Orquestra Sinfônica da UFBA (solistas Natália Mitre, Aquim Sacramento e Grupo de Percussão da Fundação Cultural Patagônia)

23/07

10h Oficina :Lesões músculoesqueléticas em músicos de orquestra - Jorge Sacramento

11h Oficina: Como criar uma carreira: Promover a Música Contemporânea Brasileira: Joaquim “Zito” Abreu

14:30h Grupo PIAP / Duo Dessoles-Moralez

17h Oficina: Pandeirando - Poliana Coelho

19h Kana Omori / Grupo de Percussão da UFBA (Lançamento de CD Labisane)

24/07

10h Oficina: O tamborim do Samba urbano. Seus princípios básicos à Mestre Marçal e seus contemporâneos - Vinícius Barros

11h Oficina: Princípio da Técnica Alexander aplicados à Percussão - Letícia Antunes

14:30h Ricardo Bovo / Grupo de Percussão UPF / Duo Sul

17h Oficina: Timbau - Érica Sá

19h Joaquim “Zito” Abreu / Bruno Azevedo / Duo Foz

25/07

10h Oficina: Sem partitura: harmonia funcional aplicada à performance do choro no vibrafone - Rodrigo Heringer

11h Oficina de Performance – Recital: Grupo de Percussão da UFSM

14:30h Zack Nascimento / Grupo de Percussão da Mansão do Caminho / Cine Concerto - O Olho da Rua

17h Oficina: Banda de Rua, Regência, Gênero e Criação Rítmica - Elem Silva

19h Welber Simões / Nath Calan / Manglar Colective Percussion

26/07

10h Oficina: Expressão, Articulação e Groove no Vibrafone - Jake Chapman

11h Oficina de Performance – Conclusão: Deo Maria / João Vitor / Amanda Rodovalho

14:30h Júlio Hendrique / Grupo de Percussão da UNICAMP

17h Oficina: Oficina ilú Ofaié - Monica Millet

19h Marcos Alves / Emília Desiré / Grupo de Percussão da Fundação Cultural Patagônia

27/07

10h – Palestra Kana Omori - Viagem ao Japão do século VIII com música!

11h Oficina de Performance – Conclusão: Davi Dias / Domiciano Neto / Pedro Rossi / Italuã Schneiberg

14:30h CONCERTO NO TEATRO – Grupo de Percussão de Câmara Vale Música / PercUFU Ensemble

17h CONCERTO NA ARENA – Yago Luis / Sérgio Boré e Tambores Urbanos / Movimento Erê na Praça / Escola São Judas Tadeu

19h CONCERTO FINAL no teatro - Grupo de Percussão da UFBA (grande grupo – comemoração 30/60 anos) / Jake Chapman / OBADX