"Maior investimento que já fiz", diz Day Limns sobre Lollapalooza | A TARDE

“O sentimento que toma conta de mim nesse momento”, é o que a cantora Day Limns reflete sobre novo momento em sua carreira. A artista, conhecida pela forte influência do pop, hoje 'mergulha' na veia do rock, com o que chama de “pop underground”, o “pop rock”, em outras palavras. Com essa proposta, ela se apresenta em show solo no Festival Lollapalooza, que acontece em São Paulo, neste sábado, 23.

Cantora já fez feats com diersos artistas | Foto: Divulgação

Em entrevista ao Portal A TARDE, a artista conta detalhes da apresentação de seu disco "VÊNUS≠netuno" no festival. Day foi finalista da sexta edição do programa “The Voice Brasil”, já fez feats com artistas como Vitão, além de ter aberto shows de Pitty e de Avril Lavigne.



A TARDE - Você acabou de lançar o álbum “VÊNUS≠netuno”, e promete explorá-lo de forma mais profunda durante o show que acontece neste sábado, 23, no Lollapalooza. Como você pretende trazer essa performance? Terão efeitos especiais, novidades?

Day Limns - O show do Lollapalooza é muito especial. Talvez, estejamos fazendo o maior investimento que já fiz em um show. "VÊNUS≠netuno" vem trazendo o conceito do disco para o palco para quem estiver lá, conseguir ver e ter essa experiência, o que eu acho mais interessante. Já participei e abri o show de várias pessoas, mas o que eu mais espero é mostrar no Lollapalooza a potência da Day artista, e seu próprio show e 'VÊNUS≠netuno" faz isso de uma forma legal, até porque foi um disco pensado para ser tocado ao vivo, então acredito que vai ser impactante.

A TARDE - Como uma das finalistas da sexta edição do programa “The Voice Brasil”, após ter feito diversas parcerias musicais e outros trabalhos, o que para você representa, hoje, estar no palco de um dos maiores festivais do Brasil pela primeira vez em um show solo?

Day Limns - Essa é minha história, minha trajetória, olhar para trás, olhar para frente no momento que eu estou, é muito lindo, ter a veneração de pessoas como Lulu Santos, que eu falo que é meu padrinho na música, ter feats com pessoas que eu super respeito e agora estar no palco com o show em meu line-up, com várias pessoas que eu também admiro, num festival de super respeito, acredito que é uma continuação da minha trajetória. Faz com que eu tenha respeito pela minha história e fale: “nossa, eu cheguei num lugar legal e me sinto bem sucedida”. Esse é o sentimento que toma conta de mim nesse momento.

A TARDE - Além do rock, também há uma veia pop durante a sua trajetória de carreira. Você pretende trazer esse viés musical para sua apresentação, e de que forma esse estilo musical lhe influenciou como artista?

Day Limns - Eu gosto de falar que eu sou pop rock, pop underground, pop alternativo. Como uma boa geminiana, não sou uma coisa só, e o pop para mim, enquanto artista, não é o gênero musical, é uma cultura. Vejo o pop como uma forma de contar minha história. É o jeito de me portar, como eu me visto. E acrescento, inclusive, a mistura com o rock, porque o pop é isso, não tem uma definição absoluta, uma definição específica, o que as pessoas vão ver. Não é como soa, é um 360°, acho que isso é pop.

Cantora acredita na diversidade do pop | Foto: Divulgação

A TARDE - Dias antes do festival, é um momento de muita preparação. Como está sendo esse processo? Além disso, como será o projeto visual e figurino?



Day Limns - Desde que eu descobri que ia tocar no festival, tem sido uma preparação, não só técnica e de pré-produção, mas psicológica também, porque é muito doido estar de frente com algo que você sempre quis, porque a expectativa está sempre lá em cima, então a tentativa de suprir essa expectativa vai tomando um pouco de conta, mas eu trabalho com bastante gente que se liga na ideia, no conceito, que trabalha junto comigo. Isso, para fazer tudo acontecer em relação a style, a maquiagem, tem tudo pensado para ser dentro do conceito do disco, que é pelo menos, o que vou trazer no cenário, nas coisas que vão passar no palco. Existe uma baita preparação, parei de beber, parei de sair, para estar super focada nesse momento, o que é muito importante para mim, então a preparação é intensa.

A TARDE - Após o Lollapalooza, quais suas expectativas e pensamentos para projetos futuros?

Day Limns - Minha expectativa é trazer o show que eu vou apresentar para várias cidades do Brasil, inclusive, fiquem ligados no sábado e nas próximas semanas, para quem sabe ter alguma novidade em relação a isso, e também em relação a músicas novas. Eu apresentei uma música exclusiva que se chama “Maré”, que eu vou trabalhar nos próximos tempos, e meu disco também ser possível, quem sabe.