Manda 100, manda 50! Saiba como surgiu a letra do pagodão do momento

- Foto: Mila Souza | Ag. A TARDE

Se você gosta de pagodão baiano, acompanha influenciadores digitais nas redes sociais ou tem um vizinho que escuta música no volume máximo, com certeza já ouviu o hit do momento 'Manda 100, Manda 50'. Com uma batida envolvente e uma letra chiclete, a canção já alcançou mais de 3 milhões de visualizações no YouTube e cerca de 1 milhão de reproduções no Spotify Brasil.

Mas o que explica esse fenômeno absoluto? Quem é o cantor por trás desse sucesso? O Portal MASSA! preparou uma matéria especial para acabar com essas dúvidas.

Contando a história de um homem que se chateia com os pedidos insistentes da companheira para o envio de dinheiro via Pix, a música 'Manda 100, Manda 50' reflete a realidade do próprio cantor, o Cirilo Teclas, e a de muitas outras pessoas. Ela surgiu naturalmente, quando ele resolveu gravar um vídeo fazendo uma 'resenha' sobre a namorada, Luana, e postou o momento na internet. Cirilo não imaginava que a canção teria uma repercussão tão grande e muito menos que a galera iria entrar brincadeira.

"A ideia veio da minha namorada! Eu estava no estúdio gravando, como sempre gravei, e ela mandou 'ah, eu quero R$ 50 para comprar um shampoo'. Eu falei 'rapaz, eu vou te dar esses R$ 50 aqui e eu não tenho mais'. Demorou um pouquinho e ela: 'manda R$ 100', aí eu disse 'não tem como não, vou fazer uma música para você'", contou o pagodeiro.

No momento em que teve o Pix negado, Luana não gostou muito da desculpa que recebeu do namorado e rebateu dizendo a ele que "tem mulher quem pode". Porém, quando a situação virou letra do hit viral, ela acabou se divertindo com a ideia de ser uma musa inspiradora e agora comemora as conquistas ao lado de Cirilo.

Ouça a música:

Mas nem tudo foi tranquilo para o jovem cantor, pois depois de se resolver com a companheira foi a vez de enfrentar um pequeno problema envolvendo a voz feminina para cantar o refrão. Conhecida como Chapeuzinho, a backing vocal tem uma voz que se destaca no gênero musical e foi notada por Cirilo. Ele a convidou para a gravação com a banda e ela topou ajudá-lo. Tudo parecia estar dando certo, até que o caldo entornou.

Chapeuzinho é a backdance do grupo musical | Foto: Reprodução | Instagram

Chapeuzinho trabalhava como backing vocal de outra banda e foi dispensada do grupo por fortalecer o trabalho de Cirilo Teclas. Com o estouro absoluto da faixa musical, a jovem acabou sendo relacionada ao nome do cantor. Sem pensar duas vezes, Cirilo decidiu chamá-la para trabalhar com ele, unindo o útil ao agradável, especialmente pelo fato dela ter sido acolhida pelo público. "O povo abraçou", enfatizou ele.



A galera abraçou

Em poucos dias, o que era para ser 'gastação' acabou se tornando a virada de chave na vida do artista. Ele já tinha contato com o mundo da música desde a infância, pois ganhou um teclado do pai, que era cantor, para acompanhá-lo em pequenos shows pela cidade. Quando cresceu, Cirilo Teclas se tornou produtor musical e esteve nos bastidores de grandes sucessos do pagode baiano, como 'MK Gostoso' e '120 BPM', mas só agora ele teve a oportunidade de ver os holofotes virados para si mesmo.

Hoje, aos 23 anos, o menino criado no bairro de Santa Mônica, em Salvador, conseguiu mostrar que também tem voz para estar na frente do palco. Ele ainda está se adaptando com a nova realidade, mas sente que realizou um grande sonho: "A gente nem acredita! A gente fica sem acreditar, porque de tanto ajudar outras pessoas, a gente acaba esquecendo de se ajudar".

Cirilo é nascido e criado em Santa Mônica

| Foto: Mila Souza | Ag. A TARDE

Lançado em 4 de junho de 2024, o 'Bloquinho da Put*ria 1.0' do Cirilo Teclas caiu no gosto do povo e também de muitos artistas. Com menos de 20 dias de lançamento, ainda nas festas de São João da Bahia, as canções do projeto dele entraram para o repertório de grandes nomes da música, como Igor Kannário.



O bloquinho musical bateu certo ao ponto de Cirilo ter ganhado o convite especial de fazer a abertura da gravação do DVD do Príncipe do Gueto, na noite desta quinta-feira (18). A festa vai acontecer no Parque de Exposições de Salvador, com entrada gratuita e previsão de início às 18h. No mesmo dia, o clipe oficial de 'Manda 100, Manda 50' será lançado.

"Deus deu a oportunidade da gente vencer, né? Batemos em todos os paredões das regiões, em todo o Brasil praticamente, com o Spotify. Agradeço a Deus por tudo o isso que vem acontecendo comigo, porque é inacreditável Léo Santana cantar minha música, o Igor Kannário, Márcio Victor, Tony Salles, é gratificante", disse Cirilo ao Portal MASSA!.

Além dos artistas cantando o hit de Cirilo, muitos blogueiros baianos também abraçaram o trabalho dele e gravaram vídeos escutando, dançando e até brincando com o assunto da música. Os que mais repercutiram foram Renatinha Machado, Cristian Bell e Franklin Reis.

O cria de Santa Mônica agradeceu o apoio que recebeu da galera da internet, pois a atitude deles contribuiu para que a música alcançasse milhões de pessoas: "É gratificante demais ver essas pessoas ajudando, porque a força que eles dão para chegar até a frente é muito massa. Só tenho a agradecer mesmo".