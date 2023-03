Manno Goes e Rachel Reis se pronunciam após suspeita de plágio musical

O cantor e compositor Manno Goes e a cantora e compositora Rachel Reis se pronunciaram após a música "Coladinho", da banda Jammil e Uma Noites, ter sido acusada de ser um plágio da canção "Maresia", de Rachel.

Nas redes sociais, internautas comentaram a similaridade das músicas. "Maresia da shopee. Rachel Reis veja isto", comentou um internauta, que compartilhou um trecho de 'Coladinho'.

"Bizarro demais esse plágio do branquelo sem sal do atual vocalista da Jammil e Uma Noite com a música Maresia da minha diva Rachel Reis", disse outro.

Compositor de 'Coladinho', Manno Goes afirmou que obviamente a canção tem como referência Rachel Reis. "A música é antropofágica e a Bahia precisa de novos olhares. Ter ela como referência, uma garota de 16 anos que eu amo, é incrível pra mim, que busco o novo, as novas tendências", disse Manno no Twitter.

"Nós somos antropofágicos, tropicalistas e sedentos por rompimentos com o óbvio. De onde acha que vem a inspiração da música massa de Ivete “cria de Ivete”, senão da nova música periférica da Bahia?", seguiu o compositor.

Por fim, ele compartilhou o vídeo de 'Coladinho' e disse que é uma música repleta de amor na composição. "Viva Rachel Reis! Viva o Jammil! Curtam aí Coladinho e se divirtam! Inclusive, amor ao afrobeat, arrocha e talento foda de Rachel".

A equipe de Rachel, por sua vez, emitiu um comunicado afirmando que não entende como plágio a canção do Jammil. "Rachel fica feliz de ser lembrada, pela defesa dos fãs e de ser citada como referência", disse.

Por fim, afirma ainda que, por uma falha de comunicação, o convite para a parceria musical nunca chegou até ela.

Confira 'Maresia':

Confira 'Coladinho':