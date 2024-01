Marcelinho Sangalo pede ajuda de seguidores para achar pet | A TARDE

O primogênito da cantora Ivete Sangalo, Marcelo Sangalo Cady, de 14 anos, utilizou as redes sociais na madrugada desta quinta-feira, 28, para fazer um apelo aos seguidores, pedindo ajuda para encontrar a cachorrinha da família, Lola, que desapareceu na última quarta-feira, 27, na região de Praia do Forte, no litoral baiano, onde estão passando uma temporada desde o Natal.

"Pessoal, a nossa cadelinha, a Lola, sumiu hoje à tarde na Praia do Forte [na Bahia]. Se vocês tiverem qualquer notícia, entrem em contato", escreveu Marcelo, em uma publicação nos Stories.

Junto com o apelo, o adolescente publicou também uma foto do pet de estimação, uma vira-lata caramelo, para auxiliar nas buscas por 'Lola'. Até o momento de publicação desta matéria, não há informações se a família conseguiu localizar a cadelinha.