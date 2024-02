Márcia Short e Robson voltam com a Banda Mel: "Pra matar a saudade" | A TARDE

Dona dos hits "Baianidade Nagô", "Prefixo de Verão" e "E Lá Vou Eu", a Banda Mel retorna ao cenário musical do axé no Carnaval de Salvador 2024. Celebrando 40 anos de trajetória com o projeto "Banda Mel - 40 anos. Cantando a nossa história", a banda promete reviver memórias na folia sob o comando dos icônicos cantores Márcia Short e Robson Morais. O anúncio oficial ocorreu nesta quarta-feira, 31, durante coletiva organizada pelo empresário da banda, Paulo Borges.

Empolgadíssima, a cantora Márcia Short conversou com exclusividade com a coluna Sabendo Com Vini, do Portal MASSA!, sobre a emoção de integrar o projeto ao lado de Robson e afirmou que vai mater a saudade de quem acompanhou a história da banda.

"40 anos de um legado sensacional, de uma banda por onde passaram vozes que a Bahia não esquece, que a Bahia adora e respeita. Para nós, é uma alegria, é uma honra fazer parte desse time e estar capitaneando agora essa nave, porque a Banda Mel teve várias formações, cada uma com sua peculiaridade, e aqui a gente respeita e abraça. O momento agora é nosso, respeitamos o passado no presente, olhando para o futuro, afirmou Márcia Short.

De geração pra geração

Em seguida, a cantora declarou que uma geração terá a oportunidade de sentir a mesma emoção que outras gerações experimentaram ao ouvir a Banda Mel. "A intenção é trazer esse repertório para matar a saudade de quem conhece e apresentar a quem não teve a oportunidade de viver esses momentos", acrescentou Márcia Short.

Megaprodução

O cantor Robson Morais afirmou que haverá uma entrega de excelência no projeto "Banda Mel - Anos Cantando Nossa História", pois as pessoas envolvidas na equipe estão focadas no mesmo objetivo. "Estamos muito bem amparados com a equipe de produção incrível, com músicos maravilhosos, e a equipe do administrativo também cuidando de todas as coisas. Estamos muito bem preparados para trazer um trabalho muito bem feito para vocês", finalizou.

Se ligue na agenda da Banda Mel no Carnaval

No Carnaval de Salvador, a Banda Mel vai desfilar no circuito Barra-Ondina no domingo, 11, por volta das 19h15. Já na segunda-feira, 12, a banda terá a honra de abrir os desfiles no Circuito Osmar, conhecido como Campo Grande, a partir das 13h.