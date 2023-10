Mari Antunes faz último show na Micareta do Rio antes de dar à luz | A TARDE

Com muita animação e o nome da sua primogênita Malu, escrito no barrigão, Mari Antunes, vocalista da banda Babado Novo sacudiu a Micareta do Rio de Janeiro na noite deste sábado, 21.



A galera dançou ao som dos grandes hits da banda e do axé durante todo o percurso. Esse foi o último show da cantora antes do nascimento de Malu.

Mari retorna aos palcos no Réveillon e segue normalmente a intensa agenda de verão.





