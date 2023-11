Mari Fernandez diz ser bissexual e entrega Nattan: 'Já provou os dois" | A TARDE

A cantora Mari Fernandez, de 22 anos, revelou em entrevista ao podcast PodCats que é bissexual.

"Acho que essa é a pergunta que o Brasil inteiro quer saber. É uma pergunta que recebo muito, as pessoas perguntando se eu já fiquei com mulher e se já fiquei com homem. Muita mulher dá em cima de mim, muito homem também. E eu já fiquei com os dois", falou a cantora.

Junto com Mari Fernandez, o cantor Nattanzinho, 25, também participava do podcast. Ele fez cara de surpreso e brincou com a amiga. "Então você é bissexual?", pergunta o cantor. Mari responde: "Isso".

Mari Fernandes e Nattan estavam juntos em podcast | Foto: Reprodução

Em seguida, Mari Fernandez acaba expondo o cantor. Tu já provou os dois também. Eu lembro aquele seu caso".

Após a declaração, Nattan ficou visivelmente sem graça e, para disfarçar a situação, começou a cantar. O cearense não negou nem confirmou o que Mari disse. "O Nattan está fugindo da conversa", concluiu a cantora.

Mari Fernandez se assume bissexual e expõe Nattanzinho: “Tu já provou os dois também”. 🏳️‍🌈 pic.twitter.com/74rKgREi86 — POPTime (@siteptbr) November 23, 2023