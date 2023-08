Maria Gadú retorna à Bahia com show no Festival de Inverno de Itacaré

Com a turnê do seu quarto álbum “Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor”, lançando em dezembro de 2021, após quatro anos, a cantora e compositora Maria Gadú retorna à Bahia em setembro com apresentação no sul do estado, em Itacaré. Gadú integra a grade de atrações do segundo dia do Festival de Inverno de Itacaré, que será realizado na Arena de Eventos do KM 5.

A artista já esteve na Costa do Cacau, em 2019. No mais recente trabalho, a cantora mergulha em seu interior e explora o seu lado intérprete, resgatando canções populares de grandes nomes da MPB, que marcaram sua vida, como Beto Guedes, Gonzaguinha, Renato Russo, Rita Lee e Caetano Veloso, com quem gravou um álbum ao vivo em 2011. A seleção de músicas de Maria Gadú vai contemplar também os seus clássicos autorais como 'Shimbalaiê', 'Dona Cila' e 'Bela Flor'.

Maria Gadú, que atualmente tem 36 anos, iniciou sua carreira com apenas 12. A artista conquistou o público em 2009 com o lançamento do álbum homônimo “Maria Gadú” e teve músicas escolhidas para trilha sonora de telenovelas da Rede Globo. Reconhecida por seus trabalhos que lhe renderam premiações importantes e indicações ao Grammy Latino, a cantora já participou de projetos com artistas nacionais e internacionais como Gilberto Gil e o musicista sueco Eagle-Eye Cherry.



Festival de Inverno de Itacaré

Em 1 setembro, o Festival de Inverno de Itacaré terá apresentações de Marcelo Falcão, Rachel Reis, Bruna Rachel, Bruta Raça e DJ Wez Malora. Já no dia 2 de setembro, comandam a festa Maria Gadú, Afrocidade, DelaCruz e DJ Malora.

Os ingressos podem ser adquiridos através do Ticket Maker ou nos diversos pontos de vendas fixos espalhados pelo estado.

Atrações:

1 de setembro

Marcelo Falcão

Rachel Reis

Bruta Raça

DJ Wez Malora

2 de setembro

Maria Gadú

Afrocidade

Delacruz

Dj Wez Malora

Ingressos

Pista:

Pista geral, espaço ao ar livre, com acesso a banheiros, praça de alimentação e bar.

VIP:

Área elevada, coberta, com vista privilegiada do palco, mesas bistrô, bar e banheiro exclusivos. Acesso exclusivo a PISTA VIP/LOUNGE, área reservada da pista bem pertinho do palco!

Lounge:

Área elevada, coberta, com vista privilegiada do palco, mobiliada com sofás e pufes para maior conforto. Bar e banheiro exclusivos. Acesso exclusivo a PISTA VIP/LOUNGE, área reservada da pista bem pertinho do palco!

Pontos fixos de vendas

Vitória da Conquista

Central de Ingressos - Galeria Panvicon

Central de Ingressos - Shopping Conquista Sul

Itabuna

Loja Seven - Shopping Itabuna

Barbearia Bigodón

Itacaré

Pousada Vila Baiana

Chilli Beans

Leyd Modas

Barbearia de Zulu

Jequié

Zip Nautica

Eunapólis

O Xarope

Salvador

PIDA - Salvador Shopping

PIDA - Salvador Norte

PIDA - Shopping Piedade

Feira de Santana

Central Mix

Patio Buriti

Central Mix

Galeria Maria Luiza

Ilhéus

Buriti Mat.p/ Construção

Uruçuca

Barbearia de Dé

Ubaitaba

Wave Mix

Teixeira de Freitas

Glória Tours

Valença

Agência Andrade

Serviço:

O que: 1º Festival de Inverno de Itacaré

Quando: 1 e 2 de setembro de 2023

Onde: Arena de Eventos KM 5, Itacaré, Bahia | Rodovia Itacaré/Ilhéus, km 5 s/n - Vila Marambaia, Itacaré - BA, 45530-000