Mariene de Castro e Roberto Mendes vão fazer shows em Salvador | A TARDE

Depois de estrearem em Salvador e rodarem por cidades como Fortaleza e Brasília, Mariene de Castro e Roberto Mendes retornam à capital baiana para três apresentações na CAIXA Cultural Salvador na próxima sexta-feira, 8, sábado, 9, e domingo, 10. Os shows vão começar às 20h.

A temporada contará ainda com bate-papo com os artistas após a sessão do dia 9. O show “Maria da Canção” celebra a amizade de mais de duas décadas da dupla. No repertório, os artistas baianos exploram estilos como chula, samba-de-roda e xaréu, tradicionais no Recôncavo.

Sambas clássicos do repertório nacional, que trazem Roberto Mendes como compositor (com parcerias com nomes como Capinan, Jorge Portugal e Jota Veloso), além de canções que integram o disco homônimo ao show, lançado pela dupla neste ano, como “Estranho Rapaz”, “Teus Olhos em Mim”, “Todo seu querer”, e versões de “Louvação a Oxum” e “Só se vê na Bahia” estão presentes no setlist.

Pelas origens e influências culturais de ambos, eles traduzem o projeto “Maria da Canção” como o encontro da cabocla (Mariene de Castro), apaixonada pela nação yorubaiana, com o filho da encruzilhada luso-bantu-sudanesa (Roberto Mendes).

“Maria da Canção nasce da minha vontade de cantar. De cantar com Roberto. De ouvir Roberto cantar. De ouvir seu jeito único de tocar violão. De cantar as canções de Roberto”, celebra a cantora. Para Roberto Mendes, o show representa a melhor tradução de amor, sedução e desejo: “Sob essa tríade é que se forma essa unidade perfeita, como se fosse um acorde maior. É um show que demonstra a força da fé. Maria da Canção navega na correnteza de um rio sem pressa de chegar ao mar”.

Os ingressos estão sendo vendidos no Sympla por R$ 30,00 (inteira) e R$15,00 (meia entrada).