Marília Mendonça abraça o filho em imagem criada por IA; confira

- Foto: Reprodução | Instagram

O artista Hidreley Dião, conhecido por conta de suas montagens com Photoshop e Inteligência Artificial (IA), fez uma homenagem a Marília Mendonça nesta segunda-feira, 22, quando a cantora completaria 29 anos.

Ele publicou uma imagem inédita da artista, abraçada ao filho Leo de 4 anos, fruto do relacionamento com o cantor Murilo Huff de 28.

"Estava aguardando a data de hoje, no aniversário dela de 29 anos, para imaginar como seria se ela recebesse um abraço do filho. Estou contente com a reação das pessoas ao ver a arte", escreveu ele.

O artista pontuou que usou mais o Photoshop do que a Inteligência Artificial devido a dificuldade da tecnologia com artistas brasileiros.

"Imaginar como seria este dia se Marília não tivesse partido há três anos traz à mente um abraço amoroso que seu filho Leo, agora com 4 anos, certamente estaria ansioso para oferecer. A voz única de Marília continua a ecoar em nossos corações", disse.

Esta não é a primeira vez que Dião usa a tecnologia para imaginar cenários com Marília Mendonça. No ano passado, ele fez uma projeção de como seria a cantora aos 50 anos.

Morte

A sertaneja morreu aos 26 anos em novembro de 2021 após o avião em que ela estava cair em cima de um curso d'água em Piedade de Caratinga, no Vale do Rio Doce, no oeste de Minas. Além dela, nenhum dos outros quatro tripulantes sobreviveram, incluindo seu tio e produtor.