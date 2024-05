Marisa Monte anuncia cruzeiro com shows de Brown e Arnaldo Antunes | A TARDE

Uma das artistas mais aclamadas do país, Marisa Monte anunciou, nesta quarta-feira, 24, o seu primeiro cruzeiro temático. Batizado de Festival Navegante, o evento está marcado para dezembro de 2024, com shows de Carlinhos Brown e Arnaldo Antunes, os "Tribalistas", entre outros artistas.

A bordo do MSC Seaview, o time de estrelas da MPB parte do Porto de Santos, em São Paulo, para o cruzeiro que vai de 12 a 15 de dezembro de 2024.

O evento terá shows ainda de Ney Matogrosso, Adriana Calcanhoto, Arnaldo Antunes, João Gomes, Seu Jorge, Silva, Pretinho da Serrinha e Xande de Pilares. No repertório, Marisa promete manter seus sucessos que atravessam gerações, como: 'Velha Infância', 'Vilarejo', 'Ainda Lembro' e 'Ainda Bem'.

As cabines já estão à venda no site especializado do navio.