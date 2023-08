MC Marcinho sofre piora e tem disfunção múltipla dos órgãos

Internado há pouco mais de dois meses devido a problemas cardíacos e uma infecção generalizada, MC Marcinho sofreu uma piora em seu estado de saúde. De acordo com o boletim médico de sexta-feira, 25, o funkeiro apresenta um quadro de disfunção múltipla dos órgãos e segue sob cuidados intensivos.

O estado de saúde do artista foi alvo de notícias falsas, quando alguns sites chegaram a noticiar que ele teria falecido. A informação foi prontamente negada pela família.

No entanto, segundo o g1, familiares foram chamados ao hospital na tarde de ontem após uma "significativa piora" da saúde do cantor. Pessoas próximas a ele afirmaram que esperam "um milagre" para que o quadro seja revertido

Veja nota do hospital:

"O paciente Marcio André Nepomuceno Garcia, internado no Hospital Copa D’Or desde o dia 27/6/2023, continua sob cuidados intensivos e com significativa piora do quadro clínico nas últimas 24h. Ele permanece com o coração artificial e evoluiu com disfunção de múltiplos órgãos. Toda a equipe do Hospital Copa D'Or está dedicada a oferecer a melhor assistência ao paciente e o acolhimento necessário à família e amigos."

Falsa morte revoltou família

Marcelly Garcia, filha de Marcinho, se revoltou com veículos de comunicação que divulgaram a falsa morte do pai. Artistas como Lexa e Tati Quebra Barraco também chegaram a postar as notícias erradas.

Nos stories do Instagram ela desabafou e disse que o funkeiro está vivo e "continua lutando". “Espero que estejam felizes de espalhar fake news por aí e de me deixar em um estado de pânico achando que perdi meu pai, recebendo milhares de mensagens de pêsames, sendo que meu pai está vivo. Estou ainda tentando voltar do susto que tomei. Totalmente sem consideração com os familiares”, escreveu.

A irmã de Marcinho, Gisa Garcia, organiza uma corrente de orações pelo funkeiro para este sábado, 26, às 20h. "Convidamos todos para um clamor pela vida do Marcio (MC Marcinho). Vamos orar, porque Deus pode", publicou ela no Instagram.