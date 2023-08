MC Marcinho tem piora e volta a respirar por aparelhos

Internado em um hospital no Rio de Janeiro enquanto espera por um transplante de coração, o cantor MC Marcinho sofreu uma piora em seu quadro de saúde. De acordo com novo boletim médico, ele precisou voltar a respirar com a ajuda de aparelho.

“O paciente Márcio André Nepomuceno Garcia segue estável, ainda necessitando de cuidados intensivos e respira com ajuda de aparelhos (ventilação mecânica)”, informou a nota.

O artista está internado há cerca de um mês no Hospital Copa D'Or, no Rio de Janeiro, para tratar cardiopatia e doença renal crônica.

Nas redes sociais, o irmão dele, Mauro Garcia, pediu orações. “Quero agradecer a todos que estão nos ajudando em oração e pedir para continuarmos. Nossas orações tocaram o coração de Deus e ele vai operar mais esse milagre em nome de Jesus”, informou.

Conhecido pelo hit “Glamourosa”, MC Marcinho passou por uma cirurgia para implantar um coração artificial, que ele deve utilizar até realizar o transplante. Antes disso, ele já usava um marcapasso e o ECMO, uma espécie de pulmão artificial.