Melody aceita convite e vai participar do show de Anitta em Salvador | A TARDE

Após uma série de polêmicas, Anitta finalmente convidou a cantora MC Melody para cantarem juntas. O encontro, segundo o convite feito pela Girl From Rio, vai acontecer em Salvador.

Nesta quarta-feira, 20, Anitta contou que estava ouvindo 'Love, Love', de Mellody, e decidiu convidá-la para dividir um palco juntas.

"Acordei aqui e tava tocando "eu te dei love, love, tu não quis, quis" ai eu pensei: É ISSO! Vou chamar a Mc Melody pra ensaiar em Salvador hahaha", disse.

Após o convite, o Portal A TARDE acionou a equipe da cantora de 16 anos, que afirmou que o convite foi aceito.

"Recebemos com muito prestígio, afinal, a Anitta é uma grande artista na qual temos muito respeito e admiração. O convite foi aceito sim! Estamos ansiosos para os próximos passos".

O encontro acontecerá no dia 6 de janeiro na área externa do Centro de Convenções. Os ingressos custam entre R$ 129 e R$ 660 e são vendidos na plataforma Ingresse.

A história de Anitta e Melody é marcada por altos e baixos e uma série de desavenças. Em 2015, quando Melody tinha 8 anos, um programa de TV promoveu um encontro entre ambas.

Depois, Anitta pediu para administrar a carreira da garota, mas não teve o pedido aceito. Melody chegou a fazer algumas versões de músicas de Anitta, mas a maioria foi derrubada pela equipe da funkeira.

Já com gravadora nova, no 'De Frente Com Blogueirinha', Anitta afirmou que adoraria que Melody fizesse um remix de Mil Veces. "Já quero pedir aí para a Melody. Está autorizadíssima".